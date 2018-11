Avesta kalendri hoiatus: just täna on päev, kui seksuaalkontaktid ja armusuhted võivad lõppeda rämedate solvangutega!

RIIETUS

Hea on osta ja kanda uusi rõivaid.

SOODSAD VÄRVID

Kollane, eriti särav, kanaarilinnu kollane, mis on avesta tarkuse värv. Samuti helesinine ja rohekassinine.

EBASOODSAD VÄRVID

Punane, oranž ja lilla.

11. KUU PÄEV

See on astraalse võitluse päev, millele on iseloomulik kundalini energia muundumine. See on võimsaim päev kõigi ülejäänud päevade seas. Kundalin on energia, mis juhib inimese evolutsioonilist arengut ja asub Muladhara ehk juurtšakras. Seda võib ette kujutada kui kerratõmbunud madu. Vaid väga kõrgel arenguastmel inimene on võimeline seda energiat vastu võtma teiste, kõrgemalasuvate energiakeskustega.

Meile antakse kord kuus võimalus selle energiaallikaga kokku puutuda ja seda enda jaoks transformeerida. Kes ei ole pühendatud kundalini energia transformatsiooni, peaks olema täna tagasihoidlik ja ettevaatlik, vastasel korral võib kaasneda palju ebameeldivusi.

See on võidu ja surematuse päev, sest lahkunud inimene elab edasi oma lähedaste mälus ja võimalik, et ka oma rahva ja kogu inimkonna mälus.

Tuleb olla tähelepanelik igas oma tegevuses, sest ärkavad loomingulised jõud, mida peab oskama valitseda. Tuleb puhastada aurat palvete ja maagiliste rituaalidega. Kõigeks on vaja põhjalikult ette valmistuda. Ei tohi jätta alustatut pooleli, kõik tuleb viia lõpuni. Täna kontrollitakse igasuguste plaanide ja otsuste tõesust. Inimene annaks nagu hingejõu ja aususe eksamit. Päevale on iseloomulikud arusaamatused ja konfliktid, seetõttu tuleb otsida ja leida kompromisse. Tundlikkus ja emotsionaalsus on kõrgendatud olekus. Seksuaalkontaktid ja armusuhted võivad lõppeda rämedate solvangute ja tülidega. Tuleb olla väga tähelepanelik, areneda ja võita enda pahelisus.

Sisemised reservid ilmnevad ootamatult ja muudavad meid. Ei tohi tegutseda aktiivselt, pigem valmistuda ette teiseks saamiseks, sest selleks on nõutavad professionalism, ausus ja puhtus. On oht kaotada sõbrad, samuti võib juhtuda, et tänane edu on ajutine.

Kuri liigub vabalt me ümber, seega on vastunäidustatud himu ja viha. Kui tahad edasi minna ja mitte uuele ringile sattuda, pead oskama kiiresti mõista, mis on kestev ja loov ning jätta kõik iganenu kahtlusteta maha. Võib tegelda edendusmaagiaga. Elutähtsad probleemid, mida on palju ja mis on lahendamata, tekitavad sel päeval seljavalu, samuti võib tekkida mõni selgrooviga neile, kellel ei ole kindlaid põhimõtteid.

Erilist ettevaatust terariistadega! Täna mahapillatud noad ja kahvlid ennustavad õnnetust ja näitavad, et päeva energiaid ei valitseta õigesti. Leiba oleks parem murda kui lõigata.

Ei tohi tappa mingeid putukaid, isegi mitte kärbseid, sääski ega tarakane!

Ei tohi ette võtta mingeid avantüüre, kui ei osata ette näha lõpptulemust. Tuleb teha vaid seda, mille kulgu tead lõpuni välja. Varemtehtud plaanide elluviimiseks ja kolimiseks hea päev. Kuid igas oma tegevuses tuleb olla ettevaatlik ja tähelepanelik. Kõik alustatu tuleb viia lõpule. Sel päeval neutraliseeritakse eelnevad raskete perioodide mõjud ja seepärast ootab iga järelmõeldud tegevust edu. Märgatavalt kasvavad elujõud, vitaalsus ja seksuaalne potentsiaal ja veetlus. Ei tohi end üle pingutada ega teha raskeid füüsilisi harjutusi. Võib sõita komandeeringule või pikemale reisile.

Tuleks puhastada kõiki kolme keha – astraalset energeetiliste harjutustega, mentaalset palvete ja mantrate lugemise/laulmisega, füüsilist veeprotseduuride ja nälgimisega.

FOTO: Tulip

Pikemalt saad lugeda Kai Tamme raamatust «Avesta kalender. Tarkused igaks päevaks» kirjastuselt Tulip. Raamatus on kolme aasta avesta kalendrid ja kõikide Päikese ja Kuu päevade selgitused ja nõuanded. Peale ülipopulaarse avesta kalendri on raamatus veel palju lisainfot, kuidas mõjutavad inimese tegevust ja tervist Kuu liikumine sodiaagimärkides ja kuufaasid. Raamatus on ära toodud ka tervendavad hingamisharjutused ja veeprotseduurid.