 Mees pihib: naine käis komandeeringus ja näha on, et tegi seal midagi lubamatut

«Edasised kaks kuud oldigi minu vastu külm. Iga kord kui uurisin, et mis on pahasti ja räägime sellest, vastati, et ära torgi ja et tema ei taha rääkida. Kui siis mõned korrad õnnestus talt joogise peaga paar asja välja uurida (esimene kuu kodus oli tal iga päev mingi kogus alkoholi veres, mõni päev sauna siider, aga üle poolte päevade rummikoksid, lausjooming ja pidu), andis ta mulle kahe otsaga vihjeid. Kui küsisin, mis toimus, siis vastas, et ta ei taha rääkida ja talle ei meeldi rääkida. Ta ei lubanud end torkida ja päris vastu, et mis see minu asi on.

Mina muutusin kahtlustavaks, tahtsin teada saada, miks mind nii koheldakse, et ollakse külm, igast pisiasjast otsitakse tüli ja provotseeritakse minuga konflikti, et saaks öelda, et näe, jälle sina võtsid tüli üles. Sageli ta ka flirtis minu nähes teiste meestega!

Üks kord ma arvasin ära tema Facebooki konto salasõna ja vaatasin siis, mis seal toimub. See seletas nii mõndagi. Iga kord kui ta telefonis minuga rääkis ja nagu selline külm ja tõrjuv oli, siis oli ta suhelnud meessoost reisikaaslasega. Nii ma hakkasingi nn luurama. Ma ei tahtnud seda teha, aga tegin, kuna ta ise nagu sundis mind sellise käitumisega ja ei rääkinud, kui rahulikult tahtsin küsida.

Lõpuks siis tuli mulle anonüümne kiri, et midagi tal seal toimus. See kiri tuli peale seda, kui tema tegi mulle väga veenva ja siira vabanduse, milles tänas, et ma nii rahulikult tema seda sisseelamist olen võtnud ja pole survestanud nagu suhte füüsilist poolt jne jne. Aga tuli kiri, mis vihjas petmisele ja siis varises minu maailm kokku. Näitasin talle kirja ja tema reaktsioon oli, et huvitav, kes see võis tahta seda saata – mitte see, et ei-ei, see ei ole tõsi!

Palusin, et aitab, eemaldame kahtluse ning palun näita Facebook ja kirjad ette. Sellest ta kohe keeldus, mille peale küsisin, et kas tal on midagi varjata. Tema irvitas ja vastas, et äkki on. Rõhus, et peab mingi privaatsus olema. Mina vastasin, et paarisuhtes on privaatsus see, kui üks läheb WC asju ajama, siis teine ei lähe kaasa kätt hoidma, kõik muu peab olema avalik! Ja siis ma survestasin, kuniks lõpuks võtsin ta arvuti kätte, et ma login ise sisse. Alles siis ta tunnistas, et jah, pettis mind ära olles.