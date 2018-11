Paljud hooned Eestis värvuvad täna lillaks just sel südantsoojendaval põhjusel

Enneaegne sünd on maailmas kasvutendentsis, mistõttu on oluline enneaegse sünni riski teadvustada ning parandada enneaegsete laste ja nende vanemate mõistmist.

«Enneaegse lapse vanem põrkub pärast lapse sündi rõõmu kõrval kokku ärevuse, hirmu, enesesüüdistamise ning paljude tehniliste meditsiiniliste terminitega,» kirjeldab Enneaegsete Laste MTÜ juht Kristel Kukk. «Kui õigeaegselt sündinud lapse sünnile järgnevad perekonnas meeliülendavad ja läheduse tekkimise hetked, siis enneaegsed lapsed viiakse sünnituselt kiiresti lastearstide erihoole alla ning on üsna tavaline, et ema näeb last alles mõne päeva pärast kuvöösis.»