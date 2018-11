4 märki, et uus kohtingukaaslane on sinust vaimustuses

1. Kohtingu pikendamine

Kui su kaaslane pakub pärast kokku lepitud tegevust veel midagi välja (midagi muud peale üksteise poole minemise), on see hea märk, et ta tahab koos sinuga veel aega veeta, kirjutab Marie Claire.

2. Sõbralik sõnum kohe pärast kohtingut

Märk heast kohtingust on see, kui kaaslane saadab vahetult pärast sõnumi ja annab teada, et tal oli tore õhtu. «Kui ma ei ole pärast kohtingut huvitatud, lähen otse koju ja unustan selle tüdruku sujuvalt,» sõnab kohtinguekspert Rich Santos. Kui kohtingule koheselt sõnumit ei järgne, ei tasu veel meelt heita, aga kiire ühenduse võtmine räägib enda eest.

3. Järjepidevus

Kui sa hakkad kellegi uuega kohtamas käima ja te ei ole veel paar, on alati oluline vaadata märke, et liigute samas tempos. See võib olla näiteks järjepidev vestlus või tihe väljas käimine.

4. Spontaansed kohtingud