Mis on süütuse kaotamiseks kõige õigem vanus?

Hoolimata sellest, et tegu on väga vastuolulise teemaga, alustab suurem osa inimestest seksuaaleluga enne täiskasvanuks saamist. 2012. aastal tehti USAs rahva seksuaaltervist ja käitumist analüüsiv uuring, milles määratleti esimese seksuaalkogemuse «varaseks» ajaks kõik, mis toimub enne 15. eluaastat, «normatiivseks» 15.-19. eluaasta ning «hiliseks» 19. eluaastale järgnev.

Väga varase seksuaalse aktiivsuse puhul on kõige suuremateks probleemideks varajane rasedus ja suguhaigused, sest nagu erinevad uuringud on järjepidevalt näidanud, kasutavad alla 15-aastased seksuaalvahekorras oluliselt harvem kondoomi kui teised. Ühtlasi on neil suurema tõenäosusega esinenud emotsionaalseid probleeme ja nad on tarvitanud mõnuaineid.