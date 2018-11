Abielurikkujate 5 levinuimat ettekäänet

Kõige populaarsem ettekääne armukesega kohtumisel on hilised töötunnid või töökaaslastega aja veetmine. Seda on kasutanud lausa 92 protsenti petjatest. Teisel kohal on trenniga seotud ettekäänded. Jõusaali külastus või mõni muu aktiivne hobi on olnud kattevarjuks 74 protsendil. Esimesele kahele järgnesid vabandused nagu vana sõbraga kohtumine (68 protsenti), ummikutes olemine (61 protsenti) ja poes käimine (58 protsenti).