Supermodell Gigi Hadidi ideaalsete ripsmete saladus

«Suurim viga, mida inimesed teevad, on ripsmete koolutamata jätmine. Ma usun, et selles peitub tohutu vahe,» ütleb Parsons. «Ma koolutan alati natukene ripsmete otsi, siis natukene keskelt ja siis koolutan ripsmete äärest, sest niimoodi saavutad kokku surutud ripsmete asemel kaardus ripsmed.»

Teine asi, mida meigikunstnik soovitab proovida, on metallist ripsmekamm. «Üks parimaid asju, mida ripsmetuši jaoks kasutada on metallist ripsmekamm. Su ripsmed näevad rohkem eraldatud välja,» sõnab ta.

Meigikunstnik selgitab, et esmalt koolutab ta ripsmed, siis kannab peale ühe kihi tušši ja laseb sel ära kuivada. «Kui ripsmed hakkavad ära vajuma, koolutan neid uuesti ja kannan veel ühe kihi ripsmetušši. Siis kammin ripsmed läbi. Võin seda protsessi korrata, sõltuvalt sellest kui pikki ripsmeid tahan.»

Parsons ütleb, et tema ripsme alustušši ei kasuta, vaid eelistab paksema koostisega ripsmetušše.

Kui Parsons töötab staaridega punase vaiba jaoks, kasutab ta tihtipeale ripsmetušši ainult ülemistel ripsmetel. «See on šikim,» sõnab ta.

Meigikunstnik tõdeb, et kasutab kunstripsmeid ainult erilistel juhtudel. «Värvi alati ripsmed perfektseks, siis näed, mida sul vaja on,» sõnab ta. Parsons püüab naturaalsed ripsmed värvida ära nii hästi kui võimalik ja alles siis vaatab, kas on auke, kuhu kunstripsmeid panna on vaja, kirjutab Elle.