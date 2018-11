See on truudusetute seas kõige populaarsem aeg petmiseks

Tuleb välja, et enim petetakse oma kaaslaseid reede õhtuti kell 18.45. Taolisel kellaajal on lihtne põhjus - nad saavad tuua ettekäändeks kolleegidega välja minemise pärast töönädalat. Uuringu kohaselt kohtutakse armukesega keskmiselt kaks korda nädalas. Teiseks populaarseks ajaks oli teisipäeva õhtu. Uuringu viis läbi abielus olevate inimeste kohtinguportaal IllicitEncounters.

64 protsenti abielurikkujatest tunnistas, et lihtsam on kohtuda armukesega kindlatel aegadel. Nii olevat lihtsam enda kaasale ettekäändeid tuua. 72 protsendi arvates on reede õhtu parim aeg uue silmarõõmuga kohtumiseks. 51 protsenti sõnas, et neile meeldib hoida laupäeva õhtu selleks, et minna välja enda abikaasaga, kirjutab TheSun.