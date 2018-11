Ülikoolis selgus muidugi tõsiasi, et ega keegi peale minu ei teadnud, mis on geminaatillatiiv, aga see ei seganud neil ei elamast ega edukalt sisseastumiseksameid tegemast. Minu valgustatus oli saabunud, sest pärast kolmandiku tunnist kestnud draamat soostus õpetaja ütlema, et tegemist on ladinakeelse väljendiga lühikese sisseütleva käände kohta.