Ema mure: laps tahab ainult magusat, muu toit talle ei kõlba

«Kodus sööb ta ainult mõningaid asju, midagi uut pole iialgi nõus proovima. Hetkel siis asjad, mida sööb: makaronid (majoneesiga), viinerid, frikadellisupp, ühepajatoit. Aga on palju asju, mida ta ei söö. Nii, et kui perele süüa teeme, siis peab temale alati eraldi tegema, sest muidu ta lihtsalt ei söö.

Koju ma niisama magusat ei osta, kui vaid kord nädalas. Üritasime teha magusapäeva. Kahjuks enam see ei toimi, kuna ta käib ju koolis ja nii kui natuke raha saab, viib selle poodi ja ostab magusat. Siis tuleb koju ja pole isu. Isegi koolis olevat ta vahel sööklast toitu puutumata välja jalutanud ja eks ta siis puhveti poole suundub. Samas kui taskuraha ka ära võtan, siis kardan, et see magusanälg viib ta hullemate tegudeni, näiteks poest varastamiseni.

Millest see ikkagi tuleb, et see magusaisu NII suur on? Mina olin ise ka väiksena samasugune – sama kiitsakas ja ka magusat tahtsin palju. Äkki see on siis geenides? Aga mida peaks tegema, et laps hakkaks toitu nii hullusti valimata sööma ka talle veel võõraid kuid tervislikke toiduaineid? On see mingi ealine iseärasus? Ometi peaks ta saama ju kätte kõik vajalikud toitained ja vitamiinid.

Ta on alati näost nii valge, isegi suvel on vahel mustad ringid silmade ümber… Tahaksin minna temaga arsti juurde ja vereproovi lasta teha, aga see on omaette ooper, kuidas teda sinna saada. Ta kardab arsti nagu tuld, eriti kui see on süstlaga.

Panime praegu kokku temaga menüü toitudest, mida ta sööb. Saime küll päris korraliku nimekirja, aga samas kui tegema hakkame ja temalt nõu küsime, siis ta ikka ei söö või siis nokib natuke. Mõnda asja aga sööb kahe suupoolega ja küsib juurdegi ja siis on süda kohe rahul, lapsel kõht täis ja meel hea. Muidu ongi ta väga närviline laps, käratseb ja vihastab ülikergesti, läheb kohe endast välja kui midagi ei saa. Pisarad on ka kerged tulema…

Palju probleeme sai nüüd ühte kirja, aga ma ise arvan küll, et käitumishäired võivad olla ebakorrapärase toitumise ja liigse magusatarbimise tulemus. Võib see nii olla?»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Meelike Saarna:

«Tõepoolest, nii raske on aktsepteerida lapse valikuid, mis teile ebatervislikud tunduvad ja nii kahju on vitamiinirikastest toitudest, mida laps sööma ei soostu. Väga hea, et plaanite minna ka uuringutele, see annab teile südamerahu. Ilmselt on tegu terve poisiga, aga tervise kontrollimine ei ole aga kunagi liiast.