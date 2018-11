LÄTI 100. Donalds Tramps, Džons Lenons ja Džordž Klūnijs ehk miks lätlased nimedega veiderdavad

Nii saab Elton Johnist Eltons Džons, Michael Jacksonist Michaels Jacksons ning eriti naljakad on juhtumid, kui hääldamine nõuab rohkem vaeva – George Clooney on läti keeles Džordž Klūnijs, Joaquin Phoenix Hoakins Fīnikss ning USA presidendile on lõunanaabrite juures antud üsna lustakas nimi, Donalds Tramps (tramp tähendab inglise keeles kergete elukommetega tüdrukut).