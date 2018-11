Michelle Obama paljastab, millega Barack ta ära võlus

Michelle ja Barack Obama abiellusid 1992. aastal ja 2011. aastal jagas Michelle avalikkusega, et nende pika ja õnneliku abielu saladuseks on võrdsus, vahendab Stylist.

«See peab olema tõeline partnerlus ja sa pead tõeliselt-tõeliselt tahtma ja respekteerima seda inimest, kellega sa abielus oled, sest see on raske teekond,» sõnas Michelle toona.

Millega Barack Obama aga Michelle'i esmakordselt kohtudes ära võlus? «Ma arvan, et paljududel inimestel pole selget ettekujutust, mida nad peaksid partneris otsima ja pikka aega polnud ka minul,» rääkis Michelle. «Mis mind Baracki poole tõmbas kui kohtusime, oli fakt, et ta oli juba tõeliselt väljakujunenud isiksus. Meie päris esimestest vestlustest saati, näitas ta mulle, et ta ei kartnud oma hirme ja kahtlusi jagada või et tal polnud kõiki vastuseid,» rääkis Michelle.