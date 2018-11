6 nippi, kuidas jooksmisega sõbraks saada

Mõtle välja, miks on sul jooksmist vaja. Kas soovid osaleda kunagi maratonil või parandada enda tervist? Mõtle endale selgeks kasutegurid, miks jooksmine sinu ellu peaks kuuluma. Nii on lihtsam end motiveerida.

Kui jooksed nii, et vaatad jooksvalt oma teekonda, võid tõmmata enda hoogu maha erinevate ootamatustega, näiteks valgusfoorid. Mida vähem on su jooksu teekonnal takistusi, seda väiksem on võimalus, et motivatsioon ja pealehakkamine keset trenni kaob.