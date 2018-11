See pealtnäha süütu harjumus on tegelikult ohtlike tagajärgedega

Nõnda aja veetmine tundub pealtnäha süütu, sest purju ennast ju ei jooda, kuid pikas perspektiivis võib just siit alguse saada hulk tervisehädasid. Alkoholi abil enesetunde parandamine on paljudele harjumuspärane, see on lihtne ja tulemus saavutatakse kiiresti. Tipsutamisel on meedias ju lausa positiivne kuvand – kõik me oleme sadu kordi näinud televiisoris situatsiooni, kus töölt koju jõudnud inimene endale esimese asjana klaasikese valab. Purju keegi küll ei jää, vaid alkohol on lihtsalt õhtune seltsiline ning justkui aitab töömuredest välja saada.