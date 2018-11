Toitumisnõustaja aitab: kuidas sügisel süüa, et masendus peale ei tuleks

Kindlasti tasuks talveperioodil toidulisandina juurde võtta D-vitamiini. Toitumisspetsialistid ütlevad, et ka kõige täiuslikum toitumine ei taga head tervist, kui D-vitamiini tase pole paigas. Arstid kinnitavad jälle, et D-vitamiini mõju organismile on nii laiaulatuslik ja keeruline, et nad ei tea õieti ühegi haiguse tegelikku olemust enne, kui D-vitamiini vaegus on kõrvaldatud. Seega, lisaks energilisusele ja rõõmsameelsusele, peitub D-vitamiini taga veel palju muudki. Vanasti räägiti D-vitamiinist ainult seoses luude tugevuse ja kaltsiumi imendumisega. Tänaseks on erinevad uuringud tõestanud, et madal D-vitamiini tase veres (alla 50 nmol/l) võib olla seotud jämesoole vähki haigestumisega, lihaste nõrkuse, raskustundega jalgades, krooniline lihaste ja/või luude valulikkusega, diabeedi, kurnatuse, kergesti väsimise, sagedaste infektsioonide, kõrgvererõhutõve, erinevate südameveresoonkonna haiguste ja isegi depressiooniga.