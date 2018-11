Pane tähele! 5 hoiatavat märki, et sa oled ühepoolses suhtes

1. Ta ei kaasa sind oma tulevikuplaanidesse.

Kui sa mõtled tulevikule, teed seda ilmselt «meie» vormis. Kui su kaaslane mõtleb pigem endale, teeb ta seda «mina» vormis. Kui ta ei ole oma sugulase suvel toimuvat pulma jutuks võtnud, võib see olla märk, et ta ei ole kindel, kas oled sel hetkel veel osa tema elust. Proovi ära unustada, kui väga sa teie ühist tulevikku tahad ja pööra tähelepanu sellele, kui palju tema sind oma tulevikuplaanidesse kaasab.

2. Sa tühistad tema pärast oma plaane.

Ükskõik, mis üritus sul parasjagu ka plaanis ei ole (tüdrukuteõhtu, õe sünnipäev, kolleegi lahkumispidu), oled sa temaga kohtumise pärast valmis selle ära jätma. «See juhtub kõige sagedamini sellepärast, et sa ei tea, millal avaneb järgmine võimalus temaga rääkida, nii et sa tunned survet kohe tegutseda,» selgitab suhteekspert Lesley Edwards. Sa võid muidugi olla valmis koos kaaslasega aja veetmiseks, aga mitte sellisel juhul, kui ainult tema saab otsustada, et tal on sinu jaoks aega.

3. Sa oled tema nimel nõus ohverdama enda jaoks olulised asjad.

Loomulikult ei pruugi sinu ema ja õega lõunatamine olla tema lemmiktegevuseks, aga kui see on sinu jaoks oluline ja sa tahad, et ka tema koos sinuga oleks, peaks ta sellest aru saama ja sinu nimel kaasa tulema.

4. Sa arvestad tema vajadustega enne sinu enda omi.

Teatud juhtudel on see täiesti loomulik, et sead kaaslase huvid enda omadest ettepoole. Igas suhtes võib ette tulla aegu, mil ühe poole perekonnas keegi lahkub või on raskesti haige, nii et on loomulik, et inimene vajab rohkem toetust. Kui aga toidad pidevalt oma partneri ego, ilma et ta sind kunagi tõeliselt kuulaks ja toetaks, ei ole ta seda väärt.

5. Sina tahad suhet, aga tema tahab ainult voodikaaslast.