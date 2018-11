Järgmine veider Instagrami trend: vahast nina

Need äärmiselt osavad jumestuskunstnikud ja ilugurud kasutavad vaha, et muuta oma nina kuju vastavalt soovile.

Selline meigitrikk on küll üsna uus, aga juba ammu on soovitud kiiret ja ajutist lahendust kirurgia asemel. Teine võimalus oma nina ilma kirurgi abita muuta on lasta seda süstida sarnaselt huultele. Antud lahendus on turul olnud juba mõnda aega.