Tõeline daam! Ootamatu söök, mida Inglismaa kuninganna noa ja kahvliga sööb

Etiketieksperdi William Hansoni sõnul on see suursugune tehnika, mille ta heaks kiidab. Kuningannale teissugune banaani söömine ei sobikski. Enamasti pakutakse puuvilju pärast põhirooga ning banaan on üks kõige lihtsamaid vilju, mida menüüsse lisada.

Kuningakoja endine kokk McGrady on varem öelnud, et kuninganna ei ole tegelikult väga suur toidunautleja ning talle meeldib pidusööke korraldada pigem teiste jaoks. Ise sööb ta siis harva. «Tema sööb selleks, et elada,» teab kokk. «See on hoopis prints Philip, kes elab selleks, et süüa. Temale meeldib söök, ta tunneb selle vastu huvi ning tahab teada, kust see tuleb. Kuninganna aga mitte eriti.»