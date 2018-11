Mehed räägivad, mis tunne neid valdab naist esmakordselt suudeldes

1. «See on kindlasti adrenaliinisööst. See hetk just täpselt enne suudlema hakkamist, kui sa pole kindel, kas nad lähevad sellega kaasa või mitte. See on riski võtmine ja lootmine, et see tasub ennast ära.» - Jason, 26

2. «Mulle meeldib, et selle juures on nii palju uut. Sa tegelikult ei tea, kuidas nad suudlevad. Ma arvan, et mu lemmik asi on tõeliselt üllatuda, kui keegi on agressiivne suudleja, aga ma ei oodanud seda temalt.» - Marcus, 27

3. «Ma usun, et esimeses suudluses on palju sarnast Ameerika mägedega. Ootusärevus tundub vahetult enne seda nii intensiivne.» - Kyle, 28

4. «Mu lemmik asi, eeldades, et kõik läheb hästi, on naeratus tema näol pärast suudlust. Nii ma tean, et meie vahel on keemiat.» - Eric, 27

5. «Ma armastan seda, kui ma teen lihtsalt musi ja sellest kujuneb välja suur suudlemine. On tore teada, et ta tahtis mind sama palju kui mina teda.» - Joshua, 28

6. «Selles on midagi nii huvitavat, kui sa avastad, kuidas keegi suudleb. Isegi kui nad ei ole head suudlejad, siis lihtsalt tehnika ja vigurite tundma õppimises on midagi väga intiimset. On huvitav seda külge avastada.» - Ethan, 29

7. «Ma olen alati üllatunud milleski, mida nad teevad. Kas see on mu huule näksamine või midagi muud, mida ma ei oodanud. Ma arvan, et need väikesed üllatused on mu lemmikud.» - Shaun, 26