Läti 100! Uurime, mis on huvitavate Läti nimede taga

Lätis on kasutusel palju vene nimesid, aga ka teistest kultuuridest laenatud nimesid, mis on läti keele kõnelejatele koduseks mugandatud. Eduards, Artjoms, Oskars, Sandra ja Silvija ei kõla meilegi väga võõralt. Behind the Name nimeportaal tutvustab aga ka mõne huvitavama nime tausta.