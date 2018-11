4 põhjust, mis teevad pudrust hommikusöökide kuninga

«Kui peaksin soovitama üht hommikusööki, siis on selleks kindlasti täisväärtuslik puder, mis annab organismi käivitamiseks vajaliku annuse energiat ning hoiab veresuhkru järgmise toidukorrani normis,» selgitab Daily koolisöökla juhataja Eveli Lipping.

Neile, kes putrudega veel päriselt sõbrad ei ole, soovitab Koeru Keskkoolis süüa valmistav kokk kindlasti sukelduda sellesse kirjusse maailma. «Kuigi täistera kaerahelbed koos piimaga on klassikaliseks ja äärmiselt tervislikuks valikuks, võib putru keeta ka kinoast ja tatrahelvestest ning kuldse võisilma ja magusa moosi asemel segada hommikusöögi hulka kasvõi riivitud kõrvitsat ja rosinaid või hoopis suvikõrvitsat ja juustu. Meie koolipuhvetites ja lõunarestoranides kuu lõpuni toimuvast hommikusöögikampaaniast on näha, et nii suured kui väikesed pudrusõbrad kasutavad meelsasti võimalust muuta aurav hommikueine veelgi põnevamaks kasulikest rasvadest pungil seemnete ja särtsakate marjadega.»

Siin on põhjuseid, miks peaks puder tihemini jõudma iga inimese hommikusöögi valikusse!

Täiskõhutunne pikemaks ajaks

Kui tund pärast hommikusööki kipub nälg kallale, võivad põhjuseks olla valed toiduvalikud. Ideaalne hommikusöök peab pulbitsema kiudainetest ja kasulikest süsivesikutest. Kausitäis täisteraviljast valmistatud putru hommikusöögina just selline ongi. Selles peituvad kiudained täidavad kõhu pikemaks ajaks ja ei luba seetõttu näljal kiirelt ligi hiilida, hoides eemal ka näksimissoovi.

Lisa hommikueinele veel seemneid, mis aitavad kiirendada seedimist ja varustavad organismi kasulike rasvhapetega ning hoiadki soovimatud isud päeva vältel eemal ja organismi kenasti tasakaalus.

Kaal kontrolli alla

Kuigi puder on süsivesikuterohke eine, sisaldavad täisterahelvestest pudrud aeglaselt imenduvaid süsivesikuid, mis ei ladestu kehas rasvana, vaid tagavad hoopis päevaks vajaliku energialaengu. Head süsivesikud aitavad ka vältida arutut näksimist. Hommikupudrus peituvad kiudained seisavad aga korrapärase seedimise eest ja võivad seetõttu aidata ka kaalu kaotada. Hea on teada, et kiudainerikkad toidud on tavaliselt madalama kalorsusega, kuid see-eest koguselt suuremad, mistõttu saad kaerahelbepudrust kõhu täis, keha laetud kasulike ainetega ning suure tõenäosusega ka vööümbermõõdu väiksemaks.

Haigused eemale

Puder on võimas haiguste vastu võitleja! Näiteks leidub kaerahelvestes veeslahustuvat kiudainet beetaglükaani, mis mõjutab organismi kolesterooliainevahetust. Paljude teadlaste meelest on puder asendamatuks valikuks just südamesõbralikus dieedis, sest suudab edukalt alla suruda kõrget vererõhku ja võidelda liialt kõrge kolesterooliga. Tervise turgutamiseks pead igapäevaselt saama toiduga minimaalselt kolm grammi beetaglükaani.

Puder on mineraalide lätteks

Täisterapudrud on heaks vitamiinide ja mineraalide allikaks. Hommikupuder sisaldab näiteks tsinki, mis aitab haavadel paraneda, samas toimib ka antioksüdandina, osaleb insuliini sünteesimisel, säilitamisel ja vabastamisel ning mõjutab kilpnäärme hormooni tööd. Samuti ka mangaani, mis osaleb rasvade ja süsivesikute ainevahetuses ega luba rasvadel maksas ladestuda. Putrudes leiduv raud transpordib hapniku kopsudest kudedesse, suurendab vastupanuvõimet stressile ja haigustele ning aitab vähendada väsimust. Kaltsium aga hoiab hambad ja luud tugevad.