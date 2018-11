Iirimaa vägistamisjuhtumi kohtuotsus tõi naised aluspesuga tänavatele protestima

Inimesed kogunesid Dublinis tänavatele, et protestida 17-aastase tüdruku vägistamisjuhtumi kohtuotsuse vastu.

Pärast vägistamisjuhtumit Iirimaal, kus kaheksast mehest ja neljast naisest koosnev vandekohus mõistis 27-aastase kahtlusaluse õigeks ohvri pitspesu kandmise tõttu, on Iirimaal aset leidnud palju proteste, kus naised on tulnud oma aluspesuga tänavatele, et ebaõiglasele kohtuotsusele tähelepanu tõmmata.