Leedu isad teevad Eesti omadele ära just selles aspektis

Kui 2017. aastal sõlmisid Eestis ja Lätis lapse kogumislepingu peamiselt emad (Eestis 63%, Lätis 69%), siis Leedus kindlustavad oma lapse tulevikku enamasti isad – 55%. Küll aga jääb Leedu isade igakuine kogumissumma Eesti ja Läti isadele alla (Leedu isade igakuine panus: 34 eurot, Eesti ja Läti 39 eurot).

SEB elukindlustuse Baltikumi kliendibaasi analüüs näitab ka, et Läti ja Leedu isad panustavad summaliselt oma laste kogumisse rohkem kui sealsed emad. Eesti lapsevanemate poolt oma võsukeste kogumislepingusse tehtud sissemaksetes erinevust ei ole.

«Kuigi paljude perede jaoks on keeruline küsimus, kuidas sättida pere finantsprioriteedid selliselt, et erinevate kuluartiklite kõrvalt jääks raha ka laste tuleviku tarbeks kogumiseks, siis lapsele kogumise trend Eestis on pigem positiivne ja üha enam näeb ka isasid oma lapsele kogumislepingut sõlmimas,» tunnustas Eesti isasid SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst. «SEB Eesti kogu lastekindlustuse lepingutest 40% on sõlmitud isade poolt ning kõige aktiivsemalt koguvad Eestis 30-35 aastased isad.»

Eestis on viimase aastaga tõusnud lapse vanus, mil lapsele kogumist alustatakse. Kui varem alustati lapsele kogumist, kui ta oli neljane, siis nüüd on see tõusnud kuuenda eluaastani, mil lapsed lähevad kooli ning tuntakse esimesi suuremaid väljaminekuid. Kuna sünnitajate vanus aastatega on tõusnud, siis ka lepingu sõlminud vanema vanus on aastatega tõusnud ja jääb Baltikumis keskmiselt 37 eluaasta juurde. Lapse kogumislepingu pikkus on keskmiselt 14 aastat.