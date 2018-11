Snäkisoovitus: 6 kõige tervislikumat pähklit

Indiapähklites on rohkem rauda kui mistahes muus pähklis. Paljudel inimestel on igapäevaselt sellest organismis puudus.

Maapähklid on head proteiiniallikad ning nendes on hulganisti vitamiine ja mineraale nagu magneesium. Küll aga on nendes palju kaloreid. Soovitatav kogus on kaks supilusikatäit pähkleid.