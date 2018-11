6 nippi, kuidas kodulõhna parandada

Vahel võib aga olla, et see lõhn ei ole kuigi meeldiv. Selleks tuleb esmalt kodu ära koristada ja tegeleda haisupõhjustavate allikate eemaldamisega. Väga paljude probleemide korral saab abi söögisoodaga puhastamisest, kirjutab Prevention. Siin on veel nippe, kuidas kodus head lõhna luua.

Kui märkad, et vannitoas või köögis on püsivalt paha lõhn, on väga suur tõenäosus, et see tuleb äravoolutorust. Vala sinna vastavalt kasutusjuhendile torupuhastusvahendit ja vala hiljem veel kuuma vett peale.