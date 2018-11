Mida meeles pidada, kui lähed oma partneri sõnumitesse nuhkima?

Kui nuhkimine tuleb avalikuks ja kaaslane on vihane pigem privaatsuse rikkumise, mitte usalduse puudumise tõttu, võib see olla märgiks, et suhtes on midagi valesti. Partneri viha on loomulik, aga privaatsuse küsimusest olulisem peaks olema suhte parandamine ja usalduse taasloomine.