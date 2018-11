12 ellujäämisoskust, mille iga teismeline peaks omandama, täiskasvanutest rääkimata

Millal lapsele nuga kätte anda, on sinu enda otsustada, kuid seda ei tasu ka liiga palju edasi lükata. Varem või hiljem tuleb tal terariistade kasutamisega omapäi hakkama saada ja mida rohkem ta saab seda vanema juuresolekul harjutada, seda väiksem on oht, et ta hiljem üksi pusides endale viga teeb.

Enesekaitse

Ideaalses maailma ei ole seda vaja, kuid elu on juba selline, et suure tõenäosusega puutuvad lapsed millalgi kokku pahatahtlike inimestega, kes tahavad neile kurja teha. Võitluskunstide valik on suur ja lai ning igaüks pooldab enim seda, millega ise tegeleb. Igal juhul tasub lapsele valida mingi trenn, kus ta saab vähemalt aimu, mida füüsiline konflikt kellegagi tähendab. Lõppkokkuvõttes väga suurt vahet ei olegi, mis trennis laps käima hakkab, sest igaüks, kes on õppinud mingit võitluskunsti või tegelnud mõne kontaktspordialaga, on juba paremas seisus kui see, kes on käinud vaid tantsimas või palli mängimas.

Kodutütarde ja noorkotkaste võistlus Roiul. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Vee puhastamine

Kuna puhas kraanivesi on peaaegu igas kodus olemas, ei tule meile mõttessegi, mida teha siis, kui linnavesi on saastunud ja vett peab hankima loodusest. Me võtame puhast joogivett liiga iseenesestmõistetavalt ja isegi paljud täiskasvanud ei tea, et suvalist jõevett ei tohi ilma puhastamata juua. Õpeta oma lastele, kui oluline on juua piisavalt vett ja kuidas seda joogikõlbulikuks teha.

Varjualuse ehitamine

Lapsed peaks ka selle selgeks saama, kuidas leida õiget laagripaika ja kuidas omale minimaalne varjualune ehitada. Varem oli lastel omapäi mängimisaega rohkem ning nad veetsid ka niisama õues kauem aega kui täna, tänu millele oli onni ehitamine väga loomulik nähtus. Kui varjualuse ehitamine käib väiksemale lapsele õle jõu, siis telki peaks ta ikkagi oskama ise püsti panna.

Toidu hankimine ja söögiks valmistamine

Seeni ja marju saab poest ka, nii et paljud ei viitsi isegi korviga metsa minna. Siiski võiks seda vahel teha, et lastele õpetada, mis kõlbab süüa ja mis on mürgine. Sealt edasi võiks juba õppida ka kala püüdmist, lõksude panemist ja toidu küpsetamist lõkke kohal.

Sõlmede tegemine

Kui jalatsid tulevad koos siili ja lukkudega, ei õpita isegi kõige tavalisema sõlme või lipsu tegemist selgeks. Sõlmede sidumine on aga väga oluline oskus, mida läheb vaja igal pool.

Köögiviljade kasvatamine

Igaühel pole oma aeda, aga kui vähegi võimalus, võiks suvel lapsed kuhugi maale saata, et nad saaks kas või üldise ülevaate sellest, kuidas omale söögipoolist kasvatada. Oma peenra eest hoolitsemine on väga lihtne, kuid eluline oskus, mis õpetab lapsele ka vastutustunnet.

Paanikast hoidumine