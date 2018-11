Ükskik Hiina ärimees on leidnud lohutuse seksnukkude näol ja kohtleb neid kui tõelisi naisi

Seksnukud ei ole odavad, aga on praegu Hiinas populaarsemad kui kunagi varem. Loodud äärmiselt realistliku väljanägemisega, maksab üks nukk ligikaudu 2000 dollarit. Viimaste andmete kohaselt on Hiinas hetkel, osaliselt ühelapsepoliitika tõttu, mehi 34 miljonit rohkem kui naisi. Seetõttu otsitakse üha enam seltskonda seksnukkude poolt. Üks Hiina suurimaid veebikaubamaju väidab, et nende kodulehel müüakse päevas ligikaudu 1500 nukku.

Yu kohtleb oma nukke kui tõelisi naisi. Nuku sünnipäevaks saab päev, mil ta mehe majja saabub. Mehel on ka oma veebivõrgustik, kuhu ta oma nukkudega korraldatud fotosessioone üles laeb ja teiste kaasmõtlejatega jagab. Mehele on keskkonnas pandud isegi hüüdnimi Uncle Li ehk onu Li. Paljud teised nukkude omanikest mehed on abielludes palunud Yul oma nukud adopteerida. Nii saavad nad kindlad olla, et nukud on heades kätes. See on osaliselt ka põhjus, miks mehel nii palju nukke kogunenud on.