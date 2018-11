Aleksandr Popov: pealinlase ellujäämisõpetus ühistranspordis lõõmavate kirgede keskel

Erilise koorekihi moodustavad need «röökuroraatorid», kes kasutavad kaasreisijaid kas näitliku materjali või potentsiaalse info levitamise kanalina. Katsu sa rahulikult liiklusvoos kulgeda, kui seljataga istuv paarike omavahel habemekasvatuslikel teemadel diskussiooni arendab, ning üheks argumendiks on «Sul ei ole selline nagu tal, sul on lühem!» Ma loodan vähemalt, et tookord, kui ma sellises olukorras olin, peeti silmas minu habet, mitte seljakarvu. Sest muud polnud ma omateada kummalegi osapoolele kunagi näidanud.

Klassikaline «kaasatud vaidlusesse» olukord on see, kui üks osapool röögib üle kogu ruumi, et ta soovib, et kõik kuuleksid. Teda ei huvita absoluutselt, kas kõik tahavadki seda kuulda. Kas sellest, et kõik kuulevad tuleb kahjulikke või kasulikke tagajärgi. Või kes «kõik» üldse on.