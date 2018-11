Neli kõige tugevamat sodiaagimärki, kellega ei ole mõtet tüli norida

Kindlasti ei ole õige öelda, et teised sodiaagimärgid on nõrgad. Igaüks meist on võimeline vägevateks tegudeks, aga seda teatud piirini. Meil kõigil on elus oma eredaimad hetked ja oma koht. Küll aga on sodiaagimärke, kes on tuntud oma tugevuse poolest. Neil on teistsugune jõuline energia, tänu millele kujunevad neil erilised omadused ning nad omandavad elus oskusi, mille tõttu vajavad nad väljakutsetega silmitsi seistes vähem kõrvalseisjate abi. Nad on väga iseseisvad ning nad saavad raskustega hästi hakkama, ilma et neil tuleks pähe palju viriseda.