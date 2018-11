Keegi pole muinasjutuks liiga vana: 93-aastaselt altari ette

Kui John koju läks ja enda emale sellest rääkis, läks ema endast välja: «Ma ei taha ühtegi meest.» Poeg rahustas ema, et mees soovib lihtsalt nendega polkat tantsida. Kui hakati tantsutundi minema, saabus Richard nende majja, kõndis otse Dorothy juurde ja küsis naise nime. «Dorothy,» vastas Williams. Selle peale sõnas Richard, et pole kunagi kohanud ühtegi Dorothyt, kes talle ei meeldiks. Naine meenutab, et mõtles sel hetkel, ehk polegi ta kõige hullem.