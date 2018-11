Kassapidaja mure: hirm töö ees on nii suur, et käed värisevad ja pea lõhub

«Iga natukese aja tagant vaatan kella, loetlen minuteid ja tunde tööpäeva lõpuni, et kui kaua pean seal veel olema. On tugev hirm ja ärevus. Kuu aja jooksul on umbes neli sellist tööpäeva, pärast mida kas kohe uksest väljudes või siis kodus nutan ja tunnen, et ei taha enam iial sinna minna.

Kui on vaba päev, kulub see muretsemisele, et homme pean jälle tööle minema. Öösiti ei saa seetõttu und. Tekib masendus. See on nii vastuoluline minu jaoks. Diagnoositud on juba ammu ka ärevus-ja paanikahäired.

Olen ametilt klienditeenindaja kassas. Olen ametis olnud aasta jagu. Ometi tunnen, et enesetunne ja tervis on läinud järjest kehvemaks, sest ärevus on hulganisti suurenenud. Ära ka tulla ei saa, kuna pole leidnud uut tööd ja kui leiaksingi, on tavaliselt igale poole vaja kohe, aga ma ei saa ju sealt päevapealt ära tulla. Samas ma tõesti enam ei suuda ja ei taha seal olla.

Iga päev on minu jaoks raske ja igatpidi kurnav. Olen õhtul suurtes peavaludes ja see annab järgmine päevgi tunda. Haiguslehte perearst ei anna, ütleb, et siis läheb hullemaks ning et mul on vaja võtta antidepressante, aga mina ei taha. Tean, et suudan ka ilma hakkama saada, aga see töö ei soodusta just seda.

Kuidas leida lahendus?»

Vastab psühholoogiline nõustaja, Gordoni Perekooli koolitaja Õnne Aas-Udam:

«Teie poolt kirjeldatud tunded, mõtted ning kehalised reaktsioonid viitavad selgelt tööalasele läbipõlemisele.

Läbipõlemine on tööstressist tingitud kehaline, emotsionaalne ja vaimne kurnatus. See on tööst ja tööalasest suhtlemisest tuleneva kroonilise emotsionaalse surve tagajärg. Nimetatakse ka «kurnatussündroomiks» ja «ajustressiks».

Läbipõlemine ehk burn out on iseloomulik inimestele, kelle negatiivsed pinged on seotud intensiivse inimestevahelise suhtlemisega. See on psühhofüüsiline väsimusseisund, mille ilminguteks/tunnusteks on: pidev väsimustunne, ükskõiksus, masendus, töövõime vähenemine, ebaefektiivsuse tunne, negatiivsus ja küünilisus jms.

Läbipõlemine tekib olukorras, kus ambitsioonid ja tegelikkus ei kattu. Samuti tekib läbipõlemine, kui inimene tajub kontrollitunde, iseseisvuse ja otsustamisvõimaluste puudumist töökohal; kui töö on rutiinne ja tekitab tülpimust ja eeldab passiivsust. Samuti mõjutavad läbipõlemist organisatsioonilised põhjused: organisatsioonide kahandamine (downsizing), tehno- ja infostress ning suur töökoormus/vastutus. Samuti individuaalsed ja sotsiaalsed aspektid.