Meestele: naised avaldavad oma brutaalselt ausad arvamused kehakarvade kohta

Mida naised sellest teemast arvavad? Kas nad eelistavad karvadeta modernset meest või meeldib neile tihe karvkate, millest sõrmi läbi libistada? Sellele küsimusele aitavad vastust leida üheksa naist eri ametikohtadelt.

Stilist: hoia oma kubemekarvad püksis

«Mina eelistan meest nagu karu, aga muidugi pean ma silmas piiratud karu! Ei ole midagi hullemat kui hoolitsemata mees, siinkohal pean silmas nii näo- kui ka kubemekarvu. Ka kubemekarvu tasuks piirata, vähemalt reite piirkonnast. Mulle ei meeldi, kui kubemekarvad aluspükstest välja turritavad. Mõnikord naised lasevad endale bikiinipiirkonda teha mingi kujundi – mehel puhul ei oleks selline asi minu puhul kindlasti erutav, hoopis vastupidi!»

Juuksur: lühike tagant ja külgedelt

«Ma olen manscape'imise (manscape tuleneb sõnadest man - mees ja landscape - maastikukujundus - toim) fänn! Raseeri, trimmi, hoia see puhtana. Keegi ei taha 1980ndate põõsast, see on nagu gorillaga armatsemine. Veel hullemad on seljakarvad, eriti kui need särgi alt välja paistavad.»

Modell: mehed ei peaks raseerima nagu naised

«Naised ei peaks eeldama, et mehed eemaldavad oma kehakarvad samamoodi, nagu naised seda teevad. Meestel on kehal palju rohkem karvu, kuhugi tuleb ju piir tõmmata? Ma ei taha survestada meest, et ta peaks laskma endal üle kogu keha karvad välja tõmmata. Mina lasen endal bikiinipiirkonnast karvad vahatada, aga ma ei eelda mehelt seda sama, piisab täiesti ka piiramisest.»

Antropoloog: ülista igasugust karvakasvu

«Mina pooldan kõikide inimeste ja nende kehade omaks võtmist, olenemata sellest, kuidas nad otsustavad oma karvadega käituda. Muidugi on seda kergem öelda, kui teha. Näiteks: miks mulle meeldib karvane rind, aga mitte karvane selg? See, mis ühe inimese jaoks on seksikas, on teise inimese jaoks liig. Erinevad asjad lähevad peale erinevatele inimestele. Ühiskond ei tohiks survestada inimesi oma kehaga midagi tegema, kui nad ise ei soovi.»

Mitteraseeriv feminist: mis iganes sobib talle, sobib ka mulle

«Mulle meeldib armastatud inimene sellisena, nagu ta on. Pealegi, ma ei taha, et mehed tunneksid naistega sarnaselt survet enda kehaga midagi teha. Seetõttu proovin mitte omada selles valdkonnas erilist arvamust. Mis kõige parem välja näeb, sõltub täiesti mehest. Kui ma siiski peaksin valima, siis eelistaksin karvu rinnal ja jalgadel, aga mitte seljal.»

Seksiterapeut: kehakarvade eest hoolitsemine ütleb mehe kohta nii mõndagi