9 nippi, kuidas puupliidi peal eksimatult süüa teha

Puupliidil valmistatud söök on eriti maitsev ja südantsoojendav, sest see meenutab paljudele lapsepõlve. Kuigi me kasutame puupliiti söögivalmistamiseks järjest vähem, tuleks tegelikult igaühel meelde tuletada või selgeks õppida, kuidas see käib, et kriisiolukordades ja elektrivoolu katkemisel oleks ikka soe söök laual.