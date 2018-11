Praegu on kasvav Kuu: Eesti tuntuim avesta ekspert õpetab, kuidas Kuu energiat oma eduks kasutada

Seda, mis faasis on hetkel Kuu, saad vaadata näiteks siit.

Raamatus «Avesta kalender. Tarkused igaks päevaks» kirjutab Eesti kõige tuntum avesta ekspert Kai Tamm tuhandete aastate vanustest teadmistest Päikese ja Kuu rütmidest ning mõjudest inimestele.

Raamatus on ka ülevaade, kuidas Kuu liikumine taevavõlvil ja erinevad Kuu faasid meie tegevust mõjutavad.

˜˜ KUULOOMINE

See on vaikne aeg. Soositud on vanade tegevuste lõpuleviimine ja uute ettevalmistamine. Uusi tegevusi võib alustada, kui soovid kiiret kasvu ja tulemust, kuid valida tuleks õige tähemärk, milles Kuu viibib. Kõik on sel ajal madalseisus – eluenergia, emotsionaalsus, füüsiline aktiivsus. Pole soovitav ükski tegevus, mis nõuab märkimisväärset pingutust. Kõik on varjatud, eriti sel ajal, kui Kuu üldse nähtaval pole. Seega pole hea aeg midagi osta, sest vigu on raske tuvastada.

‚KUU ESIMENE VEERAND

Inimene tunneb end tugevana, võimelisena «mägesid liigutama». Emotsionaalses plaanis tunneb inimene end survest vabanenuna, tundlikumana, kuid samas ei lähe emotsioonid äärmustesse. Just sel perioodil õnnestub inimesel ellu viia ja saavutada paljut. Plaanid, mis tehtud Kuu I faasi ajal, hakkavad nüüd realiseeruma. Kuid mida lähemale jõuab faasivahetuse aeg, seda enam hakkab energia üleküllus organismi ärritama. See on pingeline aeg, mil tekib tugev soov midagi korda saata, muuta, ennast tõestada. Enne kui midagi ette võtad peatu ja mõtle, kas see on ka tegelikult vajalik. Takistused paljunevad, vastuolud ja vasturääkivused teravnevad. Plaanid, mis selle perioodi ajal tehtud, muutuvad hiljem enamasti ebareaalseiks, sest inimesed hindavad oma võimeid üle.

™TÄISKUU

Täiskuu aeg on üleminek energia kogumiselt selle aktiivsele kasutamisele. Sel ajal on suur tõenäosus ja võimalus teha vigu. Enamasti seetõttu, et inimene kaldub enda võimeid üle hindama. Ta tunneb ikka veel endas suurt energiatagavara ja tihti muutub see liigseks enesekindluseks, mis võib viia ebameeldivate ning õnnetute juhusteni.

Kuu hakkab kahanema ja koos sellega voolab välja ka aktiivne energia, mis on kogunenud organismi. Inimene tunneb uskumatut jõudu, elurõõmu ja elujanu. Kasuta oma energiat millegi uue loomiseks enda elus. Kui eelnevates faasides kasutasid oma energiaid õigesti, siis kõik sinu poolt mõeldu ja kavandatu realiseerub kõige paremini just selles Kuu faasis.

See on liialduste periood, mil looduses kõik ajab üle ääre. Emotsioonid, psüühiline ja füüsiline energia – kõik on haripunktis. See on aeg ilmutada loovust ja aktiivsust. Saavutuste kulminatsioon. Alkoholi mõjul, kuna see võimendab energiat veelgi, võib teha paljut, mida hiljem kahetsetakse.

Kõik on nähtav. Seega on hea osta asju, kuna nende vead on nähtavad või tulevad kohe välja.

ƒƒ KUU VIIMANE VEERAND

See on kokkuvõtete tegemise aeg. Kui kasutasid eelmistes faasides oma energiat õigesti, on sul nüüd võimalus saada juurde uut vaimujõudu. Avaneb võimalus saada uusi teadmisi, tuleb juurde tarkust.

See on pingeline ja muutlik periood. Ambitsioonid on üles kruvitud, mis tekitab soovi teha midagi väga tähtsat ja teistele näidata kui „vinge vend“ oled. Siiski oleks parem enne põhjalikult mõelda, kui midagi ette võtta. Parem oleks suunata oma energia varem planeeritud töödele, kui keskenduda sel ajal pähetorganud idee elluviimisele. Samas on hea alustada pikaajalisi tegevusi.

FOTO: Kirjastus Tulip

Pikemalt saad lugeda Kai Tamme raamatust «Avesta kalender. Tarkused igaks päevaks» kirjastuselt Tulip. Raamatus avaldab autor esmakordselt ülipopulaarse avesta kalendri koostamise saladused, mis aitavad igal inimesel ära kasutada iga päeva parimad võimalused.

Miks on nii, et mõnel päeval lähevad asjad nagu lepase reega ja teisel päeval oled oma asjadega nagu kana takus? Vastus on väga lihtne: esimesel juhul tegutsed harmoonias kosmiliste rütmidega, teisel juhul neile risti vastu. Raamatu mõte seisnebki selles, et muuta enda elu lihtsamaks kasutades selleks Päikese ja Kuu päevade rütme. Eriti kasulik on see kalender oluliste sündmuste, mida on võimalik ette planeerida, paika panemisel.