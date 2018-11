10 Hollywoodi paari, kelle armastus sai alguse filmiekraanilt

Hollywoodi armastatud paar kohtus 2010. aastal «Rohelise laterna» võtetel, kui Ryan Reynolds oli veel abielus Scarlett Johanssoniga. Ryan ja Scarlett lahutasid peatselt ning mees abiellus Lively'iga 2012. aastal. Paaril on kaks last.

Näitlejad olid sõbrad juba ammu enne kui nad 2010. aastal filmivõtetel armusid. Mõlemad olid eelnevalt olnud abielus ja kummalgi oli varasemast abielust ka laps. Näitlejad sõlmisid ühise liidu 2011. aastal New Yorgis ja nende esimene ühine laps nägi ilmavalgust sel aastal.

2011. aastal sai paari ekraanil nähtud keemiast armastus päris elus. Nad on siiamaani koos ja neil on kaks tütart. Näitlejad hoiavad oma suhet avalikkuse eest hoolikalt varjus ja pole kindel, kas näitlejad ka abielus on.