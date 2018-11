Aevastades püksikud märjad? Vaagnapõhja varjatud lubadused

Näib, et vaagnapõhi on kehas üks selliseid varjatud kohti, millele mõeldakse paraku siis, kui lugu on juba kehv. Ja ikka seostub see piirkond pigem sünnituse ehk millegi mööduvaga. Selge see, et naisena tuleb mul oma intiimpiirkonnale erilist tähelepanu pöörata, ent viimasel ajal on vaagnapõhjalihastest ühtäkki nii palju rääkima hakatud, et tekib küsimus: kas pole tegu järjekordse moeteemaga või on see tõesti koht, mis erilist keskendumist väärib? Tõenäoliselt on suur hulk naisi, kellel on minu batuudikogemusega sarnane efekt ilmnenud ootamatu aevastamise, köhimise, naermise või ka jooksmise puhul. On see paratamatus?