Loe, millised on ühe naise ajuvabalt ranged reeglid oma abikaasale

Naise avaldatud listis oli kirjas kümme erinevat punkti. Näiteks oli seal kirjas, et tema abikaasal ei tohi olla naissoost sõpru, sotsiaalmeedia kontot ning isegi mitte suhtes meessoost sõpru. Lisaks soovis naine, et tema kaasa teeks nädalas vähemalt 50 tundi tööd, ega ei suitsetaks üldse. Tähtpäevade puhul on tema abikaasal mõnikord lubatud alkoholi juua, aga see tohib juhtuda kaks korda aastas või vähem. Ka nendel kordadel ei ole mehel lubatud end purju juua, vaid tarbida tohib alkoholi mõõdukas koguses.

Listi koostanud naine ei ole lisaks kõigele ka Playstationi fänn ning ka kõik muud taolised mängud on keelatud. Mees peab alati enda järel koristama, et maja oleks korras. Juhul kui naisel on mõni üritus tulemas, siis mees ei tohiks ennast sinna kaasa pakkuda.

Mehel on keelatud igasuguse pornograafia vaatamine. Ja lõpetuseks – mees ei tohi ilma naiseta ühelgi üritusel käia.

Inimesed olid tema listist kergelt öeldes šokeeritud. Näiteks soovitati tal mehe asemel endale koer võtta. Inimesed kahtlesid, et mees selle naisega abielludes arvas, et peab hakkama orjaks.

«Minul on meessoost sõpru, kes on abielus,» kirjutas üks naine. «Minu peigmehel on toredaid naissoost sõpru ning see ei ole minu jaoks mingi probleem. Kui armastatakse ja austatakse üksteist, siis ei ole selliseid reegleid vaja.»

Terapeut Shannon Thomas sõnul mõjuvad manipuleerivad ja kontrollivad inimesed toksiliselt ja nad tuleks oma elust eemaldada.