9 asja mehed tahavad, et naised nende kohta teaksid

1. Me soovime komplimente sama palju kui sina

Ning seda mitte vaid välimuse kohta, kuid kui märkad, et oleme trenni teinud, oleme me väga meelitatud.

2. Meie ausus on heal eesmärgil

Enda aususega tahame näidata, et hoolime sinust ja meie suhtest. Me oleme päevad läbi rääkinud pooltõde, ilustanud asju tööjuures või vastanud, et meil läheb väga hästi, sest nii on viisakas. Sinuga tahame me olla ausad, sest sa oled tähtis.

3. Me (päriselt) tahame sinu probleeme lahendada

Mehed ja naised erinevad oluliselt probleemide ilmnedes. Naistele on iseloomulik vajadus, et keegi nende probleemid ära kuulaks ning nad saaksid neid analüüsida. Mehed tunnevad aga kohest vajadust neid lahendama hakata. Kui tahad meile kurta muret ilma, et ootaks lahendust, anna meile sellest enne juttu teada.

4. Me soovime, et sa hindaks meie kohalolu

Hea mees demonstreerib enda pühendumist kohalolekuga. Maailmas, kus paljud suvalisel hetkel kaovad ning end näole ei anna, soovime, et hindaksid sedavõrd rohkem meie pingutusi sinu jaoks olemas olla.

5. ... kuid mõistaksid ka isikliku aja olulisust

Paari ühine aeg on väga oluline, kuid vahel peaks kummalgi olema ka isiklik aeg. Kas sarja vaatamiseks või sõpradega kohtumiseks, see isiklik aeg annab võimaluse pead värskendada.

6. Me armastame sinu naiselikku panust

Sa ei pea olema 50ndate koduperenaine, kuid meile meeldib tunda, et naine on majas. Olgu selleks lilled laual või kodune toit, me väga hindame seda. Küll aga ei soovi me, et sa teeks midagi, mis sulle endale ei meeldi.

7. Sa võid olla magamistoas boss

Naine, kes teab, mida ta tahab, on seksikas. Kehtesta end, jaga meile kätte suund ning naudi võimu.

8. Nägemine on uskumine

Oma silm on meie jaoks kuningas. Sellepärast armastame ka näiteks sporti vaadata. Puhtalt mõõdetav edu. Me ei oska emotsionaalses valdkonnas millelegi toetuda ning kogu see hägusus on hirmuäratav.

9. Palun ära noki välja üht valesti tehtud asja

Kui oluline on sokkide maast korjamine, kui muru on iga nädal niidetud? Kas on oluline, et ma unustasin tuua poest ühe vajaliku asja, kui ülejäänud vajalikud asjad tõin? Me oleme inimesed ja unustame vahel asju. Mõtle, kas see asi on vaidlust väärt.