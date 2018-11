Video. Eesti üks jubedaim koduvägivallasaaga: aastaid kõiki oma elukaaslasi peksnud mees pääses puhta nahaga

«Tema esimesed laused olid: «Ma vaatasin su pilti ja ma sain aru, et sina oledki minu elu armastus.»» Nii räägib tänases «Radaris» Liis, 34-aastane kolme lapse ema Viljandist. Tema möödunud aasta pidi olema romantiline, kuid muutus kiiresti justkui õudusfilmiks. Selle õudusfilmi teine peakangelane on Eesti mees, kes kannab praegu eesnime Indrek Michael.

Need kirjeldused on aga ainult jäämäe tipp selle kohta, mis toimus aastaid ühe mehe ja tema erinevate elukaaslaste kodudes suletud uste taga. Karm reaalsus on see, et info jõudis küll politseini, aga jäi nende lauasahtlisse. «See, mis jäeti tegemata, on kole,» tunnistab politseijuht Kristian Jaani.