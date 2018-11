Kas oled süüdi oma huulte kuivuses? Põhjus võib peituda nendes kuues teguris

1. Liiga palju päikest suvel.

Kui liialdasid suvel päikesekiirte nautimisega, võid nüüd selle eest karmi hinda maksta. Hoolitse selle eest, et kasutaksid SPF-faktoriga huulepalsamit. Eriti oluline on see suvel, aga tegelikult võiksid seda meeles pidada aastaringselt.

2. Vitamiinipuudus.

B2-vitamiin on oluline rakkude tööks ja tervete huulte heaks. Tarbi palju B2-vitamiini sisaldavaid toite, nagu näiteks mune ja kerge liha. Kuivade huultega seostatakse ka tsingi- ja rauapuudust.

3. Huulte lakkumine.

Pidev huulte lakkumine ja niisutamine süljega teeb kokkuvõttes asjad hullemaks, sest nii kaotavad huuled oma loomuliku niiskuse ja muutuvad kuivaks.

4. Lõhnastatud huulepalsam.

Kui kasutad pidevalt huulepalsamit, aga huuled on ikkagi kuivad, tuleks kontrollida oma palsami koostisosi. On inimesi, kelle huuled on tundlikud lõhnaainetele ja reageerivad niiskuse kaotamisega. Võib juhtuda ka, et oled allergiline näiteks sheavõile, mesilasvahale või riitsinusõlile.

5. Veepuudus.

Kui sa ei tarbi piisavalt vett, võib keha sulle sellest kuivade huulte abil märku anda.

6. Pärmseente infektsioon.