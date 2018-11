Naine pihib: mees on väga karmi käega isa, kes enne teeb kui mõtleb

«Muret teebki tema käitumine meie 2,3-aastase pojaga. Viimane on väga elav laps, kaldub sageli koerusi tegema, kiusab oma väikest venda ning võib öelda, et ühe päeva sisse mahub minul temaga kodus olles õige mitu tõsist vestlust või lausa tüli. Proovin aga ise ikka alati enne temaga rääkida ning kui näiteks ikka veel väiksemat näpistab, siis näpistan teda ennastki, et saaks tunda, mida tema tegu tegelikult tähendab.

Pean ennast suhteliselt kannatlikuks inimeseks, kuid ka mina lähen endast väga sageli välja. Mees aga jätab lapse pahandust tehes rääkimise faasi sageli vahele ning hakkab kas kohe karjuma või tutistab teda. Väljendid, mida ta kasutab, on väga karmid ning tüüpilised, stiilis «kui sa kohe järele ei jäta, saad peksa» või «mul on sust siiber». Parimal juhul küsib ta lapselt röökides «kas sa ei kuule või?», «kas sa ei saa jutust aru või». Minu arust on need täiesti mõttetud küsimused 2-aastasele esitamiseks. Lisaks lähevad mehel käed ikka väga sageli käiku.

Olen talle hakanud n-ö moraali lugema, et vot raamat soovitab nii käituda või et raamat selgitab selles vanuses lapse käitumist selliselt. Tavaliselt käratab ta mulle siis, et kasvatagu ma siis ise lapsi, tema enam ei sekku või et ärgu ma talle moraali lugegu. Ühesõnaga - iga kord kui mingi intsident on, proovin ma tema käitumist kritiseerida ja analüüsida, kuid kahjuks on see suhteliselt asjatu, sest nagu öeldud, ta enne teeb, siis mõtleb.

Ma tean, et paljud soovitaksid mul see mees kohe maha jätta või pöörduda lastekaitsesse. Need on aga väga äärmuslikud variandid. Järsku on kellelgi mõni muu soovitus näiteks kirjanduse osas või isegi oma elust mõni toimiv nipp. Pikki raamatuid ta lugema ei hakka, seda tean. Äärmisel juhul olen suutnud talle ette sööta mõne lehekülje vastava teemaga, kuid see õnnestub ka harva.

Väga kole mure on, ehk saab millestki abi.»

Vastab Pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Kadri Järv-Mändoja: