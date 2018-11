Kirjandusteadlane Rutt Hinrikus on kirjutanud, et Aino Suitsu elu möödus kõrvaltvaataja pilgu jaoks oma kuulsa mehe Gustav Suitsu varjus, kuid see oli väga tegus ja vaimselt aktiivne elu. Seda tõendavad ka Aino Suitsu elu lõpus üllitatud raamatud ja hiljaaegu trükis ilmunud päevikud.