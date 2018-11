Kuus erinevat tukastiili, mille vahel valida

Hannah Simone. FOTO: Jordan Strauss / AP / Scanpix

Sirge tukk

Paks sirge tukk on väga nooruslik. See ulatub kulmudeni, kooldub iseenesest ja katab lauba ära. See tukk sobib kõige paremini paksude juustega naisele. Lõike ranguse leevendamiseks sobivad hästi suured lokid.

Reese Witherspoon. FOTO: Evan Agostini / AP / Scanpix

Küljele kammitud pikk tukk

Küljele kammitud tukk sobib iga näokujuga, mistõttu seda nii palju kantaksegi. Eriti hea näeb see välja siis, kui suurem osa juustest ongi küljele kammitud.

Jessica Chastain. FOTO: John Palmer/MPI/Capital Pictures / Scanpix

Soengusse hajutatud tukk

Pikk hõre tukk ei vaja erilist hooldamist ja tähelepanu. Kui tahad, saad selle hõlpsasti ülejäänud juuste sisse peitu kammida. Lisaks ei pea muretsema tuka väljakasvatamise pärast.

Eeva Talsi. FOTO: Tiit Mõtus

Lokkis tukk

Tukk sobib lokkis kiharatesse imehästi, kui soeng on õigesti lõigatud. Väga lokkis juuste puhul võiks tukka jääda palju pikemaks kui sirgete juuste puhul, sest kuivades võib tukk muidu väga lühikeseks kokku tõmbuda. Parem veel, kui tukk lõigatakse kuivadesse juustesse, et soengu lõplik kuju kergemini näha oleks.

Sofia Vergara. FOTO: Brent N. Clarke / AP/Scanpix

Kardinatukk

See on tukk, mis langeb laubal kahele poole nagu kardin ning läheb külgedel pikemaks. See pehmendab tugevamat lõuajoont ja on väga mitmekülgne, sest seda võib kanda nii sirgelt ette kui ka küljele kammituna.

Emma Watson. FOTO: X / AFF-USA.COM / AFF/PA Images/ Scanpix

Beebitukk