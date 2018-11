6 peamist põhjust, miks abieluinimesed seksimise järele jätavad

Seksuaaltervise ekspert ja teadlane dr Justin Lehmiller selgitab väljaandes Prevention, et vananemisega kaasneb palju muutusi, mis võivad mõjutada mehe või naise seksuaalset aktiivsust ja libiidot.

Haigused

Kõige sagedasemad haiguslikud põhjused, mis seksuaalelu häirivad, on seljavalu, artriit ja depressioon. Seksimist võivad segada nii haigus ise kui ka selle ravimiseks kasutatavad medikamendid. Meeste puhul on eraldi probleemiuks erektsioonihäired. Mõned mehed võivad hirmust, et nad ei saa hakkama, proovimisest üldse loobuda.

Kaalutõus

Pärast neljakümnendat eluaastat on juba palju raskem head vormi hoida, mistõttu võivad nii mehed kui naised vanemaks saades üksjagu kaalus juurde võtta. Ülekaalulisena on aga seksiks vähem energiat ja ebakindlus oma välimuse pärast ei soosi samuti iha teket. Kui see on sinu partner, kes on juurde võtnud, võib olla, et sa ei pea teda enam atraktiivseks.

Väsimus

Pideva väsimuse taga võib olla mitmesuguseid terviseprobleeme, kuid see on ka sage ravimite kõrvaltoime ning tänase elustiiliga kaasnev raskus. Korralik ööuni aitab libiidot tõsta. Magamine on seksuaaltervisele oluline nii seksuaalfunktsiooni kui seksuaaltervise tõttu.

Stress

Pideva pinge all on raske seksile keskenduda. Pealegi võivad stressi tõttu vallanduda hormonaalsed muutused, mis seksisoovi kahandavad.

Igavus

See on eksperdi sõnul väga suur probleem. Paarid, kes on üle kümne aasta koos olnud, ei pruugi enam voodis uusi asju proovida, mistõttu muutub seks üksluiseks.

Viha ja vastumeelsus