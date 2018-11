12 märki, et meeldid talle tõeliselt

1. Ta ei ütle kunagi, et veedate liiga palju aega koos.

Kui sa kellelegi meeldid, tahavad nad sinuga koos aega veeta. Jah, kõik inimesed vajavad ka üksiolemist, aga kui kutt, kes sulle meeldib, hakkab imelikult käituma kui tahad kokku saada rohkem kui korra nädalas, ei ole teie tunded ilmselt vastastikused. Kui sa talle tõeliselt meeldid, ei pea ta arvet, kui palju juba kokku saanud olete.

2. Ta mõtleb hoolikalt tegevustele, mida üheskoos teete.

Sa ei istu lihtsalt kellegi diivanil, süües koju tellitud toitu ja vaadates telekat (kuigi ka selles pole midagi halba). Ta proovib sulle muljet avaldada viies sind ilusal päeval parki jalutama või jäätist sööma.

3. Ta nimetab teie kohtumisi kohtinguteks mitte lihtsalt koos hängimiseks.

Kui sa kutile tõesti meeldid, kutsub ta teie kohtumisi kohtinguteks, sest kohtingud on kahe inimese vahel, kes teineteisele meeldivad.

4. Ta ei pelga sulle kirjutada.

Suhete alguses on tüüpiline, et kumbki partneritest ei taha teisele mitu korda järjest kirjutada, et endast mitte liiga huvitatud muljet jätta. Samas tahetakse olla pidevas kontaktis. Kui sa kutile tõesti meeldid, ei hooli ta sellest ja kirjutab sulle nii palju kui vaja.

5. Ta jääb meeleldi sinu juurde ööseks.

Suhte alguses võidab tihti enda mugav voodi kaaslase juurde jäämine üle, ükskõik kui tore teil ka kaisutada pole. Kui kutt hakkab uurima, kas ta võib ööseks sinu juurde jääda, on see märk, et sa meeldid talle.

6. Ta tahab sinuga igapäevaseid tegevusi teha.

Kui kutt küsib, kas tahad temaga toidupoest asju ostma minna, on see märk, et talle meeldib idee sinu lähedal viibimisest, ükskõik mis situatsioon see ka pole.

7. Tema jaoks on okei jätta oma hambahari sinu juurde.

Hambaari võib ju tunduda väike asi, aga tihi on see meeste jaoks suure tähtsusega. Kui ta tunneb ennast vabalt, jättes hambaharja sinu juurde, on see märk, et meeldid talle tõeliselt.

8. Ta tunnistab, et igatseb sind.

Just nagu sinagi ei julge seda tunnistada, on ka meestel esialgu raske öelda, et nad sind igatsevad. Kui sa kutile tõeliselt meeldid, ütleb ta seda sulle.

9. Ta tahab, et kohtuksid ta sõpradega.

Enne kui jõuate kohtuda üksteise vanematega, tuleb teil kohtuda teineteise sõpradega. Kui kutt räägib sinust oma sõpradele, on see hea märk, et meeldid talle.

10. Ta otsib sinuga füüsilist kontakti.

Siinkohal ei pea me silmas mitte avalikult suudlemist, vaid väikeseid liigutusi. Ta armastab oma kätt hoida su õlgadel, haarata su käest või panna oma käsi su seljale. Sellised väikesed märgid näitavad, et meeldid talle tõeliselt.

11. Ta ei vaata oma telefoni kui koos olete.

Kui koos olles suudab kutt keskenduda ainult sinule ja niisama telefoni mitte näppida, näitab see, kui väga ta sinust hoolib.

12. Ta näitab sulle asju, mida tõeliselt armastab.