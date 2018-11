Nipp, kuidas vein minutitega külmaks saada

Kui külalised ukse taga, kuid ettevalmistused tegemata, aitab see nipp sul saada valge või roosa veini minutitega külmaks.

Pane vein jäävee ämbrisse ning lisa sinna hulganisti soola. Kogu pudel peaks olema ümbritsetud jääkuubikutega. Pudeli ümber tekkiv kest jahutab joogi minutitega. Selgitus on lihtne.

Sool alandab vee külmumistemperatuuri. See tähendab, et vedelik muutub jääkülmaks ilma tahenemata, kirjutab TheSun. Sellisel viisil joogi jahutamine on efektiivsem kui sügavkülma panemine, kuna vedelikud transpordivad külma paremini kui gaasid nagu õhk.