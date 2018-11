Victoria's Secreti inglid räägivad oma lemmiktreeningutest ja paljastavad, mida nad ei salli

Jasmine Tookes

FOTO: TIMOTHY A. CLARY / AFP

«Minu lemmikuks show-eelseks treeninguks on alati kükid, sest niimoodi vormitakse tagumikku. Ma vihkan käte treenimist. Käsivarred ei ole minu teema, ma eelistan jalgu ja tagumikku. Käte treenimine ei ole kunagi minu jaoks lõbus.»

Shanina Shaik

FOTO: TIMOTHY A. CLARY / AFP

«Kõige vähem meeldib mulle kõhulihastega tööd teha. See on minu jaoks lihtsalt väga raske. See ei meeldi mulle, aga teen seda ikkagi. Lemmikuks on jalgade treenimine.»

Gigi Hadid

FOTO: Angela Weiss / AFP

«Minu lemmikuks treeninguks on midagi aktiivset, mis aitab mul ära unustada, et ma trenni teen. Näiteks poksimine, ratsutamine, võrkpall. Kõige vähem meeldib mulle pikamaajooks. See pole minu jaoks.»

Cindy Bruna

FOTO: Angela Weiss / AFP

«Ma vihkan väljaasteid ja kosmonaute. Aga ma pean neid iga päev tegema. See on osa tööst, nii et ma teen neid, aga vihkan seda. Kükid on mulle meeldima hakanud. Mulle tundub, et näen oma kehal tulemusi. Kui sa hakkad tulemusi nägema, tahad seda teha veel ja veel.»

Grace Elizabeth

FOTO: CHARLES PLATIAU / REUTERS

«Mu lemmikuks trenniks on hüppenööriga hüppamine ja kõige vähem meeldivad mulle kükid.»