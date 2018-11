2 lihtsat nippi, mida kiirmoodi ostes silmas pidada

Esimene soovitus on osta võimalikult vähe erinevate printide ja kirjude mustritega riideid, sest tihti on tegemist hooajaliste esemetega, mis emotsioonide ajel ostukorvi jõuavad ja mida sa mõne aja pärast võib-olla ei tahagi selga panna. Seevastu on olemas klassikalised mustrid, näiteks triibud ja täpid, mis garderoobis kohta väärivad, sest ei lähe kunagi moest.