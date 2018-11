Lihtne moodus, kuidas «patupäevadega» oma kaalu alandamist mitte saboteerida

Õnnestunud «patupäevade» meetodi puhul on määrava tähtsusega sinu suhe toiduga. Tihti kipuvad inimesed toitu jaotama «heaks» ja «halvaks». Kui sööd «halba» toitu, oled ka ise järelikult halb, korrutad seda endale ja meetodi kasutamine ebaõnnestub.

Kõige olulisem on aru saada, et toit on sinu keha jaoks kütus ja sa võid toitu armastada, aga pead suutma kontrollida oma isusid, mitte vastupidi.